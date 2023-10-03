Польша и Чехия вводят пограничный контроль со Словакией

21:32 2023-10-03
Польша и Чехия вводят пограничный контроль со Словакией

Польша и Чехия вводят пограничный контроль со Словакией сроком на 10 дней, пишет МИА «Россия сегодня» со ссылкой на сообщение должностных лиц в аккаунтах соцсети Х.

Из сообщения министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана следует, что данная мера вводится в рамках противодействия нелегальной миграции. 

Принимая решение власти Чехии провели необходимые консультации с Польшей. Контроль будет действовать до 13 октября. Предусмотрена возможность продления. До этого аналогичное заявление сделал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

В его сообщении сказано, что пограничный контроль на границе со Словакией вводится временно и сроком на 10 дней. При этом чиновник не исключает возможности продления срока действия режима.

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