Костомаров рукой с протезом написал трогательное послание своей матери

Роман Костомаров опубликовал в Сети ролик, где пишет на бумаге слово "мама".
Фолловеры олимпийского чемпиона поддержали его в комментариях под видео.
Соотечественники признались, что всегда восхищались Костомаровым как порядочным человеком, а сейчас он для них стал настоящим героем.
Не забыли поклонники вспомнить добрым словом и Оксану Домнину, которая поддерживала мужа, когда тот был на волоске от смерти.
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