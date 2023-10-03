Костомаров рукой с протезом написал трогательное послание своей матери

Роман Костомаров опубликовал в Сети ролик, где пишет на бумаге слово "мама".

Фолловеры олимпийского чемпиона поддержали его в комментариях под видео.

Соотечественники признались, что всегда восхищались Костомаровым как порядочным человеком, а сейчас он для них стал настоящим героем.

Не забыли поклонники вспомнить добрым словом и Оксану Домнину, которая поддерживала мужа, когда тот был на волоске от смерти.