Китай предлагает другим странам сотрудничать в лунной миссии

Национальное космическое управление Китая (CNSA) заявило, что Китай приветствует страны и международные организации в своей беспилотной миссии «Чанъэ-8».

В управлении считают, что Китай и его международные партнеры могут запускать и эксплуатировать свои космические корабли, осуществлять взаимодействие между космическими кораблями и совместно исследовать поверхность Луны.

Международные партнеры также могут присоединиться к миссии «Чанъэ-8» и самостоятельно развернуть свои собственные модули после приземления китайского космического корабля.

Заинтересованные стороны должны представить письмо о намерениях в CNSA до 31 декабря. Окончательный отбор предложений состоится в сентябре 2024 года. Китай намерен высадить астронавтов на Луну к 2030 году.