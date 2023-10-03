США объявили о решительных мерах против китайских производителей фентанила

22:51 2023-10-03
США объявили о решительных мерах против китайских производителей фентанила

В ходе одной из крупнейших мер, предпринятых против незаконного оборота фентанила, США во вторник объявили о серии обвинений и санкций против 14 человек и 14 фирм в Китае и Канаде, связанных с импортом препарата в страну.

По данным Управления по борьбе с наркотиками, которому поручено бороться с незаконным оборотом наркотиков, Мексика и Китай являются основными источниками фентанила и родственных ему веществ, которые переправляются непосредственно в США. 

Почти все химические вещества-прекурсоры, необходимые для производства фентанила, поступают из Китая. 

Официальные лица США заявили, что операция нацелена на сети, которые переправляют в США ксилазин, мощное успокаивающее средство для ветеринарных целей, которое обычно смешивают с фентанилом.

Среди фирм, подвергшихся атаке, - фармацевтическая компания, которая, по словам чиновников, рекламирует продажу прекурсоров фентанила мексиканским клиентам, а также торговые представители, которые, как утверждается, вели дела с базирующейся в Мексике организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

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