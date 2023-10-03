Соседи Словакии усиливают пограничный контроль, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов

22:55 2023-10-03
Соседи Словакии усиливают пограничный контроль, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов

Чехия и Польша предприняли скоординированные действия по введению проверок вдоль границ со Словакией с целью пресечения нелегальной миграции и деятельности контрабандистов.

Их примеру последовала Австрия. Борьба с нелегальной миграцией стала предметом разногласий и единства в Центральной Европе.

Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия в прошлом были союзниками в противодействии миграционным планам Европейского Союза, таким как квоты. 

Но возобновление контроля во время увеличения потоков мигрантов вызвало политические и торговые разногласия со всеми странами Шенгенской безвизовой зоны ЕС.

Правительство Словакии заявило, что отреагирует на действия Чехии и Польши в среду, а временно исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Людовит Одор заявил, что проблема требует решения Европы.

Словакия столкнулась с растущим числом нелегальных мигрантов, пересекающих границу, направляющихся в Германию и Западную Европу. Мигранты, преимущественно молодые люди с Ближнего Востока и Афганистана, в основном прибыли по так называемому балканскому маршруту, через Венгрию из Сербии.

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