На X Corp Илона Маска подали в суд за нарушение прав на товарный знак

В июле Маск провел ребрендинг Twitter, переименовал социальную сеть в «X» и заменил ее культовый логотип в виде птицы буквой.

X Social Media описала себя в иске как компанию, которая с 2016 года предлагает свои рекламные услуги и услуги в социальных сетях, объединяющие юридические фирмы и тех, кто нуждается в адвокатах.

Хотя ее логотип сильно отличается от логотипа, используемого социальной сетью, ранее известной как Twitter, в своей жалобе она утверждала, что часто подчеркивает часть знака «X» в своей рекламе, блогах и информационных бюллетенях, освещающих ее работу.

Компания из Флориды также заявила, что освещение в средствах массовой информации X Илона Маска, когда она провела ребрендинг, вызвало путаницу и заставило потребителей поверить в то, что ее рекламные услуги предлагаются X Corp или связаны с ней.