Приемный отец Дани Милохина рассказал, что к блогеру приходили представители военкомата

Блогеру Дане Милохину не смогли вручить повестку в военкомат, так как он находится за границей, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на приемного отца 21-летнего артиста Дмитрия Тюленева.

По словам мужчины, сотрудники военкомата к ним на самом деле приходили, однако Дани на тот момент не то что дома - даже в стране не было.

Пришли, взяли объяснения, где находится Даня. Мы им, как и вам, рассказали, что он находится в Дубае. И все. Больше никто не приходил, — рассказал Дмитрий Тюленев.

Российский тиктокер покинул Россию в 2022-м году. Сейчас молодой человек проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.