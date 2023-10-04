Приемный отец Дани Милохина рассказал, что к блогеру приходили представители военкомата

08:14 2023-10-04
Приемный отец Дани Милохина рассказал, что к блогеру приходили представители военкомата

Повестку в армию молодому шоумену при этом не вручили, потому что в России на тот момент его не было.

Блогеру Дане Милохину не смогли вручить повестку в военкомат, так как он находится за границей, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на приемного отца 21-летнего артиста Дмитрия Тюленева.

По словам мужчины, сотрудники военкомата к ним на самом деле приходили, однако Дани на тот момент не то что дома - даже в стране не было.

Пришли, взяли объяснения, где находится Даня. Мы им, как и вам, рассказали, что он находится в Дубае.

И все. Больше никто не приходил, — рассказал Дмитрий Тюленев.

Российский тиктокер покинул Россию в 2022-м году. Сейчас молодой человек проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
10:19

Наталья Гончарова

Причины отмены концерта Белого во Франции озвучены

Причины отмены концерта Белого во Франции озвучены

Стало известно, что выступление актера Анатолия Белого не состоится во Франции. Что стало причиной отмены мероприятия?
Светлана Игнатьева
09:53

Светлана Игнатьева

Пенсионеры из Австралии заплатили за 51 круиз подряд и плавают на корабле полтора года

Пенсионеры из Австралии заплатили за 51 круиз подряд и плавают на корабле полтора года

Пара подсчитала, что это намного дешевле, чем жизнь в доме престарелых. Теперь супруги планируют купить тур на новый корабль и пробыть там еще год.
Светлана Игнатьева
09:26

Светлана Игнатьева

Андрей Разин на Троекуровском кладбище в Москве строит фамильный склеп

Андрей Разин на Троекуровском кладбище в Москве строит фамильный склеп

Стройка ведется недалеко от захоронения Юрия Шатунова. Продюсер «Ласкового мая» намерен захоронить в склепе зуб покойного.
Светлана Игнатьева
09:20

Светлана Игнатьева

В широкий прокат вышла картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове

В широкий прокат вышла картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове

В основу ленты легла реальная история о кругосветке россиянина на воздушном шаре. В фильме Конюхова сыграл Федор Бондарчук.
Светлана Игнатьева
08:57

Светлана Игнатьева

От коронавируса умер культовый греческий поэт-песенник Лефтерис Хапсиадис

От коронавируса умер культовый греческий поэт-песенник Лефтерис Хапсиадис

69-летний автор популярных текстов попал в клинику с переломом, но при лечении заразился опасной инфекцией.
Светлана Игнатьева
08:48

Светлана Игнатьева

Звезду «Игры престолов» актера Джозефа Гатта судят за сексуальные контакты с несовершеннолетним

Звезду «Игры престолов» актера Джозефа Гатта судят за сексуальные контакты с несовершеннолетним

51-летнему артисту также предъявили обвинение за хранение боевого оружия. Он отрицает свою вину.
Светлана Игнатьева
08:36

Светлана Игнатьева

Полина Гагарина снимается в новом сериале «Красные линии» в главной роли

Полина Гагарина снимается в новом сериале «Красные линии» в главной роли

Певица заявила, что для нее это возможность попробовать другую жизнь абсолютно легально, без оглядки на первую профессию.