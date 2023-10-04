Полина Гагарина снимается в новом сериале «Красные линии» в главной роли

К съемкам сериала «Красные линии» приступили в Москве, сообщает СтарХит. Примечательно, что главная роль здесь досталась Полине Гагариной.

Этот проект - спин-офф популярного сериала «Бывшие», где певица дебютировала в качестве актрисы.

В центре сюжета - писательница, популярный коуч Елена Берн, которую называют тетя Лена. История рассказывает о событиях, которые случились за 3 года до «Бывших». Зрители узнают, какую цену пришлось заплатить героине за стремительный взлет и поймет, зачем та решила покорять Москву.

Появление спин-оффа — вызов для меня, как для актрисы. А как для человека — это возможность попробовать совсем другую жизнь абсолютно легально, без оглядки на первую профессию.

Режиссер нового проекта - Гамлет Дульян. Помимо Гагариной, в сериале заняты Илья Любимов, Александр Флоринский, Алексей Маклаков, Ростислав Бершауэра и другие.