От коронавируса умер культовый греческий поэт-песенник Лефтерис Хапсиадис

Греческий песенник Лефтерис Хапсиадис скончался от коронавирусной инфекции, не дожив до юбилея считанные дни, сообщает Космополитен.

69-летний поэт попал в больницу после того, как неудачно упал дома и получил травмы. В клинике поэт заразился коронавирусом. Организм Хапсиадиса не смог справиться с инфекцией: Хитмейкер в ночь на 2-е октября скончался в госпитале Александруполиса.

Хапсиадис родился в 1953-м году в Фересе.

За свою жизнь Лефтерис создал тексты для 525 песен, написал три романа и множество стихов. Автор сотрудничал со многими композиторами и выступал как продюсер звукозаписи.