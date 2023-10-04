От коронавируса умер культовый греческий поэт-песенник Лефтерис Хапсиадис

08:57 2023-10-04
От коронавируса умер культовый греческий поэт-песенник Лефтерис Хапсиадис

69-летний автор популярных текстов попал в клинику с переломом, но при лечении заразился опасной инфекцией.

Греческий песенник Лефтерис Хапсиадис скончался от коронавирусной инфекции, не дожив до юбилея считанные дни, сообщает Космополитен.

69-летний поэт попал в больницу после того, как неудачно упал дома и получил травмы. В клинике поэт заразился коронавирусом. Организм Хапсиадиса не смог справиться с инфекцией: Хитмейкер в ночь на 2-е октября скончался в госпитале Александруполиса. 

Хапсиадис родился в 1953-м году в Фересе. 

За свою жизнь Лефтерис создал тексты для 525 песен, написал три романа и множество стихов. Автор сотрудничал со многими композиторами и выступал как продюсер звукозаписи.

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