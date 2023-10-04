Андрей Разин на Троекуровском кладбище в Москве строит фамильный склеп

Недалеко от могилы известного певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище Москвы идет масштабная стройка. Ее затеял продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, сообщает 5-tv.ru.

Как выяснило издание, Разин возводит здесь фамильный склеп. На данном участке покоится сын шоумена, который скончался в 16 лет после осложнений ОРВИ.

Строение будет в виде храма. Продюсер намерен перезахоронить здесь родителей, а также разместить зуб покойного Шатунова, который выпал у артиста на гастролях в 1990-м году.

Недавно в день рождения Юрия Шатунова на его могиле открыли памятник. Ранее вдова Светлана Шатунова объявляла, что по завещанию супруга его прах разделили на две части. Одна захоронена на Троекуровском, а вторая - развеяна над любимым озером звезды в Германии.

Разин при этом заявил, что в урне нету праха звезды. А траурная церемония, по его мнению, - театральный акт. Потому следует сохранить зуб и упокоить его.