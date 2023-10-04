У россиянина изъяли золото на 107 миллионов рублей

21:40 2023-10-04
У россиянина изъяли золото на 107 миллионов рублей

В Якутии полиция изъяла у жителя Амурской области 17 килограммов 870 граммов золота в ходе проверки его автомобиля.

Теперь мужчину подозревают в незаконном обороте драгоценного металла, его заключили под стражу. Стоимость конфискованного «драгоценного метала» оценивается в 107 миллионов рублей.

Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за точно такое же преступление по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».

Представитель МВД сообщила следующие подробности. Инспекторы ГАИ остановили автомобиль на федеральной автодороге «Колыма» для стандартной проверки документов. Однако поведение водителя показалось им странным, поэтому гаишники приняли решение досмотреть машину. В ходе досмотра в салоне автомобиля были обнаружены свертки с золотом общим весом более 17 кг.

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