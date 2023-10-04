Северная Корея обещает решительно отреагировать на доклад Пентагона

В КНДР заявили, что будут противодействовать любой агрессии или провокациям США самыми подавляющими средствами.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал несекретную версию своей «Стратегии по противодействию оружию массового уничтожения на 2023 год».

В докладе говорится, что, хотя Китай и Россия представляют собой основные проблемы, связанные с оружием массового уничтожения, Северная Корея, Иран и воинствующие экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, с которыми необходимо бороться.

Минобороны Северной Кореи опубликовало ответное заявление. Там сказано, что США только что продемонстрировали свое опасное намерение совершить агрессию, чтобы серьезно нарушить суверенитет и безопасность КНДР и других независимых суверенных государств, угрожая им оружием массового уничтожения, и реализовать свои дикие амбиции по захвату глобальной военной гегемонии.