Россия заявила, что Япония не проинформировала ее полностью о радиоактивной воде на Фукусиме

В августе Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду из Фукусимы в Тихий океан, что вызвало резкую критику со стороны Китая, который немедленно запретил весь импорт морепродуктов из Японии.

Мощное землетрясение и цунами в 2011 году спровоцировали ядерную аварию на Фукусиме. Япония заявляет, что выброс безопасен, отмечая, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что воздействие на людей и окружающую среду незначительно.

Россия рассматривает возможность присоединиться к Китаю и запретить импорт морепродуктов из Японии.

Захарова заявила, что большая часть опасений России будет немедленно снята, если Токио остановит процесс сброса своих отходов в мировой океан.