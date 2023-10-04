Индийская компания Reliance презентовала сменные аккумуляторы для электромобилей

22:12 2023-10-04
Индийская компания Reliance презентовала сменные аккумуляторы для электромобилей

Индийский нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries в среду продемонстрировал свою сменную и многоцелевую технологию хранения аккумуляторов для электромобилей.

Reliance, возглавляемая миллиардером Мукешем Амбани, представила на выставке возобновляемых источников энергии съемные и заменяемые аккумуляторы для электромобилей, которые также можно использовать для питания бытовой техники через инвертор.

Аккумуляторы можно заменять на станциях замены аккумуляторов Reliance или заряжать дома с помощью солнечных батарей на крыше, которые компания также планирует продавать.

Разработка решений для хранения аккумуляторов является частью более крупного проекта Reliance по созданию экологически чистой энергии стоимостью 10 миллиардов долларов. 

Компания стремится снизить зависимость от своего основного нефтехимического бизнеса и достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2035 году.

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