Страны Евросоюза заключили соглашение по борьбе с нелегальной миграцией

Теперь 27 стран проведут дальнейшие переговоры с Европейским парламентом. Они надеются создать функционирующую миграционную систему перед выборами в Европейский парламент в 2024 году, которые пройдут в Союзе с населением около 450 миллионов человек.

В соответствии с соглашением такие страны, как Италия, которые принимают большое количество прибывающих из Средиземноморья, могут ускорить процедуры предоставления убежища и обратиться за быстрой помощью к коллегам из ЕС, включая финансовую помощь и переселение.

ЕС стремится реформировать свою систему предоставления убежища с тех пор, как в 2015 году к его берегам прибыло более миллиона человек, застигнув блок врасплох и подавляя страны первого прибытия, такие как Греция и Италия.

Польша и Венгрия, решительно выступающие против приема людей, прибывающих с Ближнего Востока и Африки, проголосовали против, в то время как их сопротивляющиеся коллеги Австрия, Чехия и Словакия воздержались.