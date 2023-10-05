Садоводы рассказали о подкормке, от которой петуния будет цвести до холодов

Чтобы этого добиться, необходимо правильно ухаживать за растением. Важную роль играют подкормки.
Для приготовления состава, от которого петуния будет цвести до холодов, нужно растворить 2 г борной кислоты в стакане горячей воды.
После полного растворения в воду добавляют 1 мл аптечного глицерина. Затем раствор следует охладить до комнатной температуры.
Когда это произойдет, в емкость с подкормкой добавляют чайную ложку нашатырного спирта.
Затем концентрат разводят 4 л обычной воды и используют для полива. На каждое растение нужно по 2 стакана средства.
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