Илон Маск высмеял конкурирующую автокомпанию за доходы генерального директора

«Остерегайтесь любой компании, где вознаграждение руководства не связано с производительностью», — написал Маск на своей платформе X.

Твит был ответом на статью о том, что генеральный директор Lucid Питер Роулинсон является вторым по величине руководителем в автомобильной промышленности с компенсационным пакетом в размере около 379 млн долларов.

Технически сам Илон Маск не получает зарплаты за свою работу в Tesla, но в прошлом году он получил около 23 млрд долларов в виде бонусов за акции.

В 2018 году Маск пригрозил, что сотрудники Tesla потеряют свои опционы на акции, если попытаются создать профсоюз.

Совет по труду США недавно постановил, что Tesla нарушила права трудящихся, пытаясь подавить профсоюзную деятельность. Компания также столкнулась с серией исков о расовой дискриминации и сексуальных домогательствах со стороны бывших сотрудников.