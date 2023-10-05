BYD нужно продать 3000 электромобилей, чтобы обогнать Tesla

01:15 2023-10-05
BYD нужно продать 3000 электромобилей, чтобы обогнать Tesla

Разочаровывающие поставки Tesla в третьем квартале дают ее ближайшему конкуренту — BYD, китайскому гиганту электромобилей, поддерживаемому Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, — возможность занять первое место в рейтинге электромобилей.

Tesla продала 435 000 электромобилей в прошлом квартале, в то время как BYD продала 431 000 электромобилей с батарейным питанием за тот же период, оставив разрыв между двумя фирмами чуть более 3 000.

BYD может быть близок к тому, чтобы обогнать своего американского конкурента, когда дело доходит до продаж аккумуляторных электромобилей (BEV), что является огромным скачком для компании, которую генеральный директор Tesla Илон Маск однажды высмеял как шутку.

BYD уже далеко впереди по общему объему продаж. По данным Bloomberg, включая гибриды, в прошлом квартале BYD продала более 800 000 автомобилей, что почти в два раза больше, чем Tesla .

В прошлом году китайская компания продала 1,8 миллиона автомобилей, более 911 000 из которых были BEV. Tesla, которая продает только электромобили, продала 1,3 миллиона автомобилей.

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