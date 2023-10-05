Новый небольшой электрический внедорожник Volvo станет конкурентом T

01:38 2023-10-05
Новый небольшой электрический внедорожник Volvo станет конкурентом T

Илон Маск давно обещал выпустить доступный электромобиль, но пока так и не сделал этого. Но такие машины планируют выпускать конкуренты Tesla.

Шведский автопроизводитель Volvo поставил перед собой цель сделать линейку своих автомобилей полностью электрическими к 2030 году. Его последнее предложение делает еще один шаг вперед к достижению этой цели, одновременно предоставляя электромобили, которые будут более доступными для повседневного потребителя.

Volvo представил EX30 2025 года, стоимость которого будет начинаться с 36 245 долларов без учета льгот, что делает его самым дешевым автомобилем в линейке бренда.

Для сравнения, цены на Tesla Model 3 и Model Y начинаются с 40 240 и 43 990 долларов США соответственно без учета льгот.

В стандартной комплектации под названием Core компактный Volvo оснащен одним двигателем, приводящим в движение задние колеса, мощностью 268 лошадиных сил и запасом ходав 475 миль. Ожидается, что автомобили появятся в автосалонах в первом квартале 2024 года. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
02:07

Светлана Репина

Президент Азербайджана Алиев отказался от переговоров с Арменией и ЕС

Президент Азербайджана Алиев отказался от переговоров с Арменией и ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве ЕС.
Светлана Репина
02:02

Светлана Репина

В результате наводнений на севере Индии погибли 8 человек и пропали без вести 23 солдата

В результате наводнений на севере Индии погибли 8 человек и пропали без вести 23 солдата

Внезапный сильный ливень вызвал в среду ливневые наводнения на северо-востоке Индии, которые затопили несколько городов, смыли мост и затопили армейские лагеря.
Светлана Репина
01:58

Светлана Репина

Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по химии за исследование квантовых точек

Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по химии за исследование квантовых точек

Нобелевскую премию по химии присудили Мунги Дж. Бавенди из Массачусетского технологического института, Луи Э. Брусу из Колумбийского университета и Алексею И. Екимову из Nanocrystals Technology Inc. в Нью-Йорке за открытие и разработку квантовых точек.
Светлана Репина
01:54

Светлана Репина

Американские медики объявили трехдневную забастовку

Американские медики объявили трехдневную забастовку

Десятки тысяч работников Kaiser Permanente вышли на пикеты в нескольких штатах, начав массовую забастовку, которая, как предупредила компания, может привести к задержкам в ее больницах и клиниках, которые обслуживают почти 13 млн американцев.
Светлана Репина
01:46

Светлана Репина

Основатель крупнейшего китайского конкурента Tesla выпил стакан аккумуляторной жидкости

Основатель крупнейшего китайского конкурента Tesla выпил стакан аккумуляторной жидкости

Основатель китайского автопроизводителя BYD, крупнейшего мирового конкурента Tesla по производству электромобилей, однажды выпил аккумуляторную жидкость перед известным инвестором, чтобы показать, насколько серьезно он относится к своей компании.
Светлана Репина
01:41

Светлана Репина

Руководители Twitter отсудили у Илона Маска 1,1 миллиона долларов

Руководители Twitter отсудили у Илона Маска 1,1 миллиона долларов

X Corp., ранее известная как Twitter, должна выплатить 1,1 миллиона долларов в качестве судебных издержек, понесенных группой бывших топ-менеджеров платформы социальных сетей.