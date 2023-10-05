Новый небольшой электрический внедорожник Volvo станет конкурентом T

Шведский автопроизводитель Volvo поставил перед собой цель сделать линейку своих автомобилей полностью электрическими к 2030 году. Его последнее предложение делает еще один шаг вперед к достижению этой цели, одновременно предоставляя электромобили, которые будут более доступными для повседневного потребителя.

Volvo представил EX30 2025 года, стоимость которого будет начинаться с 36 245 долларов без учета льгот, что делает его самым дешевым автомобилем в линейке бренда.

Для сравнения, цены на Tesla Model 3 и Model Y начинаются с 40 240 и 43 990 долларов США соответственно без учета льгот.

В стандартной комплектации под названием Core компактный Volvo оснащен одним двигателем, приводящим в движение задние колеса, мощностью 268 лошадиных сил и запасом ходав 475 миль. Ожидается, что автомобили появятся в автосалонах в первом квартале 2024 года.