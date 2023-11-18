Уникальный народ Химба: их женщины никогда не моются, но слывут самыми красивыми в Африке

Девушки этого племени не зря считаются самыми красивыми на африканском континенте. Их фото встречаются на обложках топовых изданий с мировым именем, например, на главной странице журнала National Geographic.

Живут они в Намибии, где много месторождений алмазов. Это африканская страна со множеством этнических групп. У каждой из них уникальная культура, свой язык и свой уклад. Химба - тоже этническая группа, в переводе название означает "нищие".

Климатические условия не самые лучшие, в засушливый сезон племя перемещается в район, более подходящий для выпаса животных. Разводят химба коров, овец, коз, поэтому натуральной еды всегда вдоволь - сыры, творог, молоко, масло.

Племя состоит из 5000 человек. На одну деревню приходится одна семья. Жилища похожи на обычные шалаши, мебели, конечно, нет, только циновки и шкуры животных.

В центре поселения горит священный огонь, который тщательно оберегают. Мальчикам тут делают обрезание, девочка считается женщиной, как только родит ребенка.

У мужчины может быть две жены. Женщина тоже запросто может найти себе еще одного партнера. Ходить налево тут не зазорно, и скрывать такое не принято. Никакой трагедии в этом не видят, нет и никакой ревности.

Самую трудную работу выполняют женщины, они и дрова заготавливают, и жилище строят, и готовка на них, и скот, и шитье одежды, и воспитание детей.

Мужчины же только пасут скот, но зато с утра до вечера под палящим солнцем. Тоже не большая радость.

Помимо молочных продуктов, едят яйца диких птиц, травы, коренья, выращивают некоторые растительные культуры. Также охотно лакомятся гусеницами. Мясо бывает лишь по большим праздникам - скот берегут.

Из одежды - повязка на бедрах у мужчин и короткая юбка из кожи у женщин. Зато много самодельных украшений, порой навешанные в большом количестве на тело они составляют до 1 кг.

Прическа - это целый ритуал. Она расскажет о возрасте, социальном положении, семейном статусе. По количеству косичек определяют замужних женщин и число проведенных в браке лет, а также, есть ли у них дети.

Мужчины тоже носят косы, одна коса - свободный жених, тюрбан на затылке - женатый человек. У вдовца волосы будут распущены.

Женщинам химба мыться никак нельзя, потому что разливать просто так драгоценную воду - это непростительное расточительство. Разрешается слегка ополаскиваться только мужчинам и то изредка.

При этом женщины всегда приятно пахнут, запаха несвежего тела вы не почувствуете. Вместо воды они умываются... грязью, это смесь вулканической глины, трав и ароматных масел. Обмазывают не только кожу, но и волосы, оберегая себя от жаркого солнца. Перед сном вся эта глиняная "маска" счищается и устраивается "дымовая ванна".

На тлеющих углях раскладывают ветки особого дерева, которое источает изысканный аромат. Укрываясь покрывалом, женщина делает паровую ванну, хорошенько пропотевая над дымом. Вся грязь выходит с потом. Тело дезинфицируется дымом и начинает приятно пахнуть.

Потом в кожу втирается особая мазь с аромакомпонентами и целым набором других элементов. Она оберегает кожу и дарит ей долгую молодость. Такие процедуры молодые девушки могут делать дважды в день.

Европейские мужчины, которые хоть раз увидели женщин племени химба, с нежной гладкой кожей и удивительными прическами, искренне признавали их самыми красивыми в мире.