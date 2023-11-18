Почему важно вносить триходерму при мульчировании: без нее процедура может быть опасной для растений

01:01 2023-11-18
Почему важно вносить триходерму при мульчировании: без нее процедура может быть опасной для растений

Если мульчирующий слой состоит из щепы или древесины, под ним естественным образом появляется триходерма - это гриб, он не только безвреден, но и полезен для растительных культур.

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Мульчу из сена или соломы можно обогащать триходермой искусственным путем, что, конечно, пойдет на пользу растениям.

Если же этого не делать, в мульче размножатся другие виды грибов - аспергилл и пеницилл, способные вызывать аллергию у человека.

Нередко на мульчирующей прослойке появляются серая гниль, белая гниль, кладоспориоз.

Они быстро распространяются по участку, губительно действуя на почву. Вот почему обогащение мульчи триходермой можно назвать обязательной мерой.

В горячей мульче также могут завестись опасные микроорганизмы. Например, аспергилл дымящий, который ведет к тяжелым болезням у человека.

Особенно способствует его появлению скошенная трава. Непоправимый вред может быть нанесен чесноку, луку, огурцам.

Избежать плачевных последствий можно, если на мульчирующий слой и под него наносить "дружественный" к растениям гриб триходерму.

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