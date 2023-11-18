Жизнь и трагедия мальчика с сачком, блеснувшего фразой «А что это вы тут делаете, а?» в фильме Элема Климова

Мальчика с сачком, который сыграл в комедии Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", сыграл Славик Царев, ставший знаменитым после выхода ленты.

Но судьба этого талантливого человека сложилась трагично, сообщает "Русская семерка". Он родился в 1951-м году в Московской области. Мальчик в кино попал случайно: его в троллейбусе заметил Элем Климов.

Ему так понравилась комичная внешность Царева, что он прописал для него специальную роль в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Это - роль мальчика с сачком и коронной фразой: «А что это вы тут делаете, а?».

После этого Царев сыграл ещё в 2 фильмах: "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского, а также "Ташкент - город хлебный".

Казалось, что у него будет большое будущее в кино, но жизнь рассудила иначе. После школы Царев не получил образования и пошел служить на флот. Вернувшись домой, работал на неквалифицированных работах, часто их менял и злоупотреблял алкоголем.

Славик Царев умер в 2006 году после инсульта. Ему было 55 лет.