Как правильно укрывать тую на зиму: четыре частые ошибки садоводов

Укрывать туи на зиму нужно, но не все делают это правильно.

Первая ошибка связана с мульчированием. Оптимальная толщина слоя - 15 см. Если он будет меньше, то от мороза не спасет, если больше - воздух не сможет проникать внутрь, корни начнут преть и гнить, появится грибок. Если участок расположен в северном регионе, не помешает дополнительно покрыть слой мульчи лапником до весны.

Вторая ошибка связана с веревкой для обвязывания туи. Лучше от нее отказаться из-за возможных повреждений коры и кроны. Гораздо лучше подходит бинт или нарезанный широкими полосами укрывной материал. Делаем отрезы длиной до 15 см.

Ошибка номер три: слишком тугое связывание туи, препятствующее попаданию воздуха внутрь кроны. Между ветками должен свободно проникать воздушный поток. Не допускайте перепревания деревца.

Четвертая ошибка - чехлы из спанбонда. Если вы хотите защитить дерево от солнечных лучей, укрытие с низкой плотностью не подойдет. Если используются мешки из полиэтилена, то тут обратная ситуация: от света они защищают, зато не дышат и приводят к скоплению излишней влаги. Лучше всего использовать натуральные ткани для укрытия, а с появлением весеннего солнца - притенять деревья специальными экранами.