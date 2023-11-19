Самая большая семья в мире, в которой почти 200 человек, живет под одной крышей

Члены семейного клана исповедуют особую религию, которая позволяет иметь неограниченное количество жен.

Религиозная организация, к которой они себя причисляют, называется Лалпа Кохран Тхар - в переводе звучит как "Новая церковь Господа".

Многоженство тут разрешено из благотворительных соображений. Такая форма брака позволяет девушкам из бедняцких семей беспрепятственно найти мужа, а с ним кров и пищу.

Главой клана с 1966 года и до момента своей смерти в 2021 году был некто Сиона, он же племянник основателя группы - ветерана Первой мировой войны по имени Хуангтуаха. В этой церкви не принято использовать фамилии - только имена.

У Сионы всего было 39 жен и 93 ребенка. Все эти люди, плюс жены выросших детей с их потомством и есть жители большого пятиэтажного дома.

Сам Сиона жил на первом этаже, родня - этажами выше. Рядом имеется гостевой домик для приезжающих гостей.

Клан - истинная достопримечательность штата и признан на официальном уровне. Знаменитый сиреневый дом знают во всей округе.