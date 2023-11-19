Самая большая семья в мире, в которой почти 200 человек, живет под одной крышей

11:55 2023-11-19
Самая большая семья в мире, в которой почти 200 человек, живет под одной крышей

Речь идет об индийской семье, которая не один десяток лет живет под одной крышей. Это пятиэтажный дом, и в нем обитает родня клана Сионы, который и является главой семейства.

Члены семейного клана исповедуют особую религию, которая позволяет иметь неограниченное количество жен.

Религиозная организация, к которой они себя причисляют, называется  Лалпа Кохран Тхар - в переводе звучит как "Новая церковь Господа".

Многоженство тут разрешено из благотворительных соображений. Такая форма брака позволяет девушкам из бедняцких семей беспрепятственно найти мужа, а с ним кров и пищу.

Главой клана с 1966 года и до момента своей смерти в 2021 году был некто Сиона, он же племянник основателя группы - ветерана Первой мировой войны по имени Хуангтуаха. В этой церкви не принято использовать фамилии - только имена.

У Сионы всего было 39 жен и 93 ребенка. Все эти люди, плюс жены выросших детей с их потомством и есть жители большого пятиэтажного дома.

Сам Сиона жил на первом этаже, родня - этажами выше. Рядом имеется гостевой домик для приезжающих гостей.

Клан - истинная достопримечательность штата и признан на официальном уровне. Знаменитый сиреневый дом знают во всей округе.

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Семью хотели включить в книгу рекордов Гиннесса как самую большую в мире. Сиона от этого отказался.

Как утверждают члены семьи, серьезных конфликтов и стычек между ними не бывает, все живут мирно. Они попросту запрещены уставом церкви.

В доме более 100 комнат, в которых проживает 199 родственников. У каждого свои обязанности, женщины заняты домом и детьми.

Накормить всех - непростая задача. Надо каждый день готовить 80 кг риса. Семья дважды в день собирается вместе для общих приемов пищи.

В семействе 5 полноценных хозяйств, где выкармливаются свиньи. Есть несколько полей для возделывания овощей.

Одним словом, семья сама себя кормит при помощи натурального хозяйства.

Также у женщин есть обязанности по стирке белья для всего семейства и прочие привычные женские заботы по дому.

Мужчины занимаются ремесленничеством. Они делают на продажу мебель и посуду.

Раз в неделю семья участвует в общественно-полезных работах в деревне. Для родного поселения семейство соорудило собственный стадион.

Никто никого не удерживает тут силой, все живут вместе добровольно и могут уйти в любой момент.

Причем члену семьи, пожелавшему отделиться, будет оказана всяческая помощь. Однако желающих уйти почти нет.

Полигамия здесь разрешена, но не обязательна. Сейчас у всех мужчин по одной жене.

Две супруги только у нынешнего главы клана - старшего сына Сионы. Новых он заводить не хочет.

В семьях уже нет большого количества детей, как раньше. Однако клан продолжает расти.

Скорее всего, в будущем семье придется расселяться по другим домам, потому что места для постоянно появляющихся родственников под одной крышей уже не хватит.

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