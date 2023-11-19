В Воронеже мужчина бросил бомбу в барменшу из-за претензий к напиткам

Инцидент произошёл на Московском проспекте Воронежа, когда посетитель бара заказал алкоголь, оставшись недовольным его качеством. Позднее россиянин ушёл, но вернулся, бросив странный предмет в барменшу.
Брошенный предмет взорвался, из-за чего работница заведения получила незначительные ранения. Ошарашенные посетители бара поспешили вызвать полицию.
Прибывшие на место событий правоохранители оперативно задержали злоумышленника, который признался, что действительно бросил бомбу в барменшу из-за неудовлетворённости качеством спиртного.