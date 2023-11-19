В Воронеже мужчина бросил бомбу в барменшу из-за претензий к напиткам

Манцинелла - самое страшное дерево на планете: она вся сплошной яд

К ней даже приближаться не стоит, а тем более пробовать плоды или прикасаться к листьям. Манцинеллу нельзя рубить, жечь, а лучше вообще держаться подальше и любоваться издалека.