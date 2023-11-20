Фадеев объявил о запуске аналога Евровидения под названием Евроазия

По словам Макса Фадеева, "Евроазия" - это музыкальная "Олимпиада" международного масштаба.
Проводиться конкурс будет каждый год в последний летний месяц.
Узбекистан, Турция и РФ уже трудятся над приемом заявок от государств-участников.
Так Фадеев прокомментировал заявление главы Минкульта России Ольги Любимовой, предложившей создать Евразийский кинофестиваль и песенный конкурс "ИнтерВидение" (аналог "Евровидения").
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