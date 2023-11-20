Бывшая жена звезды «Спасателей Малибу» Джереми Джэксона стала бомжом

Бывшая звезда актера Джереми Джэксона, сыгравшего в «Спасателях Малибу», красавица-модель Лони Уиллисон сегодня живет на улице, и узнать известного фитнес-тренера можно с большим трудом.

Ранее успешная женщина, когда-то тратившая на наряды сотни тысяч долларов, теперь собирает на улицах Лос-Анджелеса мусор и все ее вещи умещаются в тележку из супермаркета.

35-летняя фитнесс-модель Уиллисон и сегодня имеет превосходную фигуру, но при таком образе жизни и питании вряд ли ей удастся и далее сохранять свои формы.

Уиллисон и Джэксон поженились в 2012 году. Популярность Джереми выросла после того, как он сыграл Хобби в сериале «Спасатели Малибу». Но потом актер стал часто выпивать и поднимать руку на жену.

В 2014-м пьяный Джэксон пытался даже задушить Лони, после чего модель решила разорвать отношения. Сейчас артист почти не появляется на публике и ведет активную жизнь в соцсетях. Актерскую карьеру Джэксон поменял на работу частного тренера.