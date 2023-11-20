Бывшая жена звезды «Спасателей Малибу» Джереми Джэксона стала бомжом

13:16 2023-11-20
Бывшая жена звезды «Спасателей Малибу» Джереми Джэксона стала бомжом

Финансовое состояние Лони Уиллисон пошатнулось в 2016-м году, когда она не смогла оплатить аренду квартиры, потому оказалась на улице.

Бывшая звезда актера Джереми Джэксона, сыгравшего в «Спасателях Малибу», красавица-модель Лони Уиллисон сегодня живет на улице, и узнать известного фитнес-тренера можно с большим трудом.

Ранее успешная женщина, когда-то тратившая на наряды сотни тысяч долларов, теперь собирает на улицах Лос-Анджелеса мусор и все ее вещи умещаются в тележку из супермаркета.

35-летняя фитнесс-модель Уиллисон и сегодня имеет превосходную фигуру, но при таком образе жизни и питании вряд ли ей удастся и далее сохранять свои формы.

Уиллисон и Джэксон поженились в 2012 году. Популярность Джереми выросла после того, как он сыграл Хобби в сериале «Спасатели Малибу». Но потом актер стал часто выпивать и поднимать руку на жену.

В 2014-м пьяный Джэксон пытался даже задушить Лони, после чего модель решила разорвать отношения. Сейчас артист почти не появляется на публике и ведет активную жизнь в соцсетях. Актерскую карьеру Джэксон поменял на работу частного тренера.

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А Лони Уиллисон не смогла приспособиться к жизни без супруга. Бывшая красотка вынуждена рыться в помойных баках, чтобы найти объедки и разный хлам.

Финансовое состояние Уиллисон пошатнулось в 2016-м году, когда она не смогла оплатить аренду квартиры, потому оказалась на улице. Девушка была в состоянии сильнейшего стресса, стала увлекаться алкоголем, потом вообще перешла на наркотики.

Подруга, увидев Лони спящей под тележкой из супермаркета, предложила бродяжке помощь. Но Лони предпочла жить на улице. Бывшая звезда модельного бизнеса живет среди нищих два года.

Лони несколько раз пыталась вернуться к нормальной жизни, однако ей это не удалось, и она решила смириться с нынешним образом жизни.

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