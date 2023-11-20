Ваня Дмитриенко из-за фанатки прервал в Иркутске концерт

Молодой исполнитель Ваня Дмитриенко прервал свое выступление в Иркутске потому, что стало плохо фанатке, сообщает КП.

Певец заметил волнение в зале и прервал выступление. Он спросил: все ли в порядке? А когда узнал, что стало плохо одной из его поклонниц, попросил охрану помощь зрительнице выйти из толпы, чтобы она смогла отдышаться и выпить воды.

Сейчас отдохнешь и вернешься. Тебя сюда же вернут, обещаю. Все нормально, — пообещал звезда фанатке.

Зрители концерта поддержали певца и девушку аплодисментами.

Дмитриенко стал известен после выхода его композиции «Венера-Юпитер». В феврале 2021-го он уже выступил с сольным концертом. В этом же году получил премию «Золотой граммофон».