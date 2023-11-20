Правительство США боится нашествия диких свиней в Миннесоте

Департамент сельского хозяйства США сообщил, что в штате Миннесота прогнозируется скорое нашествие диких свиней, которые могут разорить фермерские угодья. Также дикие свиньи уничтожают наземные гнёзда птиц и нападают на оленей.

Кроме того, в американском Минсельхозе уверены, что дикие свиньи являются потенциальными переносчиками инфекционных и вирусных заболеваний, передающихся домашним животным.

Местные власти бьют в набат и просят жителей Миннесоты оперативно сообщать о всех диких свиньях, которых они увидят. Ожидается, что таких зверей будут попросту отстреливать.