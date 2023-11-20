Нетрезвая минчанка с сыном в салоне врезалась в машину Департамента охраны

В ГАИ Московского района Минска рассказали, что 20 ноября около 12:30 на проспекте Дзержинского произошла авария: женщина за рулём Nissan ехала в сторону переулка Извозного, но угодила прямиком в машину Департамента охраны.

В ГАИ отметили, что автомобиль охраны остановился на запрещающий знак светофора. Тем не менее, позднее выяснилось, что управлявшая "Ниссаном" дама была изрядно пьяна: в её крови обнаружили 2,07 промилле.

Примечательно, что в салоне машины женщины находился её девятилетний сын, который сталь невольным свидетелем аварии с участием милицейского автомобиля.