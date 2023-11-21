Виктория Боня впервые вышла на публику и поцеловалась с новым возлюбленным

Телеведущая Виктория Боня недавно призналась фанатам, что у нее новый мужчина. Блогер сначала скрывала имя своего бойфренда.

Но СМИ сумели вычислить его личность. Избранником Бони оказался бизнесмен Руслан Гасанов, сообщает СтарХит.

А теперь звезда решила выйти в свет со своим партнером. Она также не стесняется публично демонстрировать чувства: на премьере фильма «Кеша должен умереть» влюбленные поцеловалась на публике, сообщает 5-tv.ru.

Счастливые возлюбленные позировали, держась за руки.

Разница в возрасте Бони и Гасанова 13 лет: ему 30, ей 43 года. Это их не смущает - так же, как и брачный штамп в паспорте мужчины.