Ученые установили, что планета Меркурий потенциально пригодна для жизни

Международная команда ученых под кураторством Института планетологии США обнаружила на полюсах Меркурия соляные ледники. Как оказалось, они происходят из самых глубоких слоев планеты. Это подразумевает наличие среды с условиями, которые присущи некоторым экстремальным регионам Земли.

Только на самой горячей планете такие места могут прятаться глубоко под раскаленной поверхностью.

Исследователи много лет пытаются разгадать тайну происхождения ландшафтов и ледников Меркурия. Ранее гравитационные исследования показали, что современный хаотичный рельеф образован из фрагментов верхней коры - состоящим из разрушенных кратеров своем.

Кратеры образовались около 4 миллиардов лет назад, а под ним расположена еще более древняя «палеоповерхность», также изрытая кратерами.

Исследования также показали существование богатых летучими веществами слоев, уходящих на несколько километров в глубину. По мнению авторов, эта грандиозная подповерхностная структура могла появиться в результате коллапса первозданной и недолго существовавшей атмосферы.

На Земле такие соединения солей создают даже в самых суровых условиях ниши, пригодные для жизни - например, как пустыня Атакама в Чили, - заявил старший научный сотрудник Института планетологии в Тусоне Алексис Родригес.

По словам ученого, эти околозвездные области в космосе - те зоны обитаемости, где совпадают необходимые условия для существования жизни.

До этого времени, по представлениям науки, ключевым условием считалось такое расстояние до родительской звезды, при которой планета не раскаляется и не замерзает, а вода может существовать в жидкой фазе.

Но новое открытие показало, что это зависит от «правильной глубины». И даже под непригодной для жизни поверхностью глубины могут быть обитаемы.

То есть похожие на Меркурий экзопланеты теперь тоже можно рассматривать как потенциально обитаемые.