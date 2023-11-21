Родившая в Аргентине актриса Ольга Кузьмина с ребенком и мужем вернулась в Россию

Актриса Ольга Кузьмина вернулась в Россию с новорожденной дочерью Мирой-Марией и супругом Евгением Апанасевичем. Как напоминает КП, звезда «Кухни» во второй раз мамой стала в начале октября.

Два месяца пролетели, будто один миг. Спасибо, Аргентина! Мы вернемся! Какое счастье опять увидеться с близкими! Спешим домой! - написала Ольга из аэропорта. Артистку встречали ее мама и старший сын Гордей.

Дорога в Москву заняла больше суток. Путешественники летели из Буэнос-Айреса с остановкой в Сан-Паулу, а также пересадкой в Аддис-Абебе. Звезда везла с собой 5 чемоданов вещей. Кроха-дочка перенесла путешествие хорошо.

Издание напомнило, что многие беременные россиянки улетают на роды в Аргентину. Рожденный в этой стране ребенок сразу получает ее гражданство. Через два года паспорта Аргентины выдают и его родителям.