Победительница на этапе Гран-при РФ, фигуристка Ксения Синицына десять дней тренировалась с переломом ноги

Фигуристка РФ Ксения Синицына, ставшая победителем пятого этапа гран-при страны в Самаре, десять дней тренировалась на льду с переломом ноги. Как сообщает Газета.ру, спортсменке поставили неправильный диагноз, приняв перелом за сильный ушиб.

Когда боль длится десять дней, как у меня, мы задумались, точно ли это ушиб? Когда поняла, что это перелом, была в недоумении…

Как вообще я каталась? Как прыгала? Это могло сильно навредить здоровью, ноге. Перелом ведь мог неправильно срастись.

Но все обошлось, я очень рада, что теперь здесь, в Самаре, — заявила Синицына.