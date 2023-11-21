Победительница на этапе Гран-при РФ, фигуристка Ксения Синицына десять дней тренировалась с переломом ноги

11:52 2023-11-21
Победительница на этапе Гран-при РФ, фигуристка Ксения Синицына десять дней тренировалась с переломом ноги

Спортсменка рассказала, что врачи приняли перелом за сильный ушиб, и она рисковала своим здоровьем. Но в итоге все завершилось хорошо.

Фигуристка РФ Ксения Синицына, ставшая победителем пятого этапа гран-при страны в Самаре, десять дней тренировалась на льду с переломом ноги. Как сообщает Газета.ру, спортсменке поставили неправильный диагноз, приняв перелом за сильный ушиб.

Когда боль длится десять дней, как у меня, мы задумались, точно ли это ушиб? Когда поняла, что это перелом, была в недоумении…

Как вообще я каталась? Как прыгала? Это могло сильно навредить здоровью, ноге. Перелом ведь мог неправильно срастись.

Но все обошлось, я очень рада, что теперь здесь, в Самаре, — заявила Синицына.

На этапе Гран-при России в Самаре за выступления в короткой и произвольной программе фигуристка суммарно набрала 216,08 балла, опередив более, чем на пять баллов свою главную соперницу Дарью Садкову.

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