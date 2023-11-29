Огородник со стажем рассказал, как правильно ухаживать за грунтом после картофеля

Можно высаживать картофель несколько раз на одном месте, однако через каждые 2-3 год отдых земле все-таки нужен. Посадить на грядку, где раньше росла картошка, другие овощи тоже не получится. Особенно этот запрет касается других пасленовых культур. Хороший вариант, пожалуй, злаковые или бобовые растения.

Ухаживать за землей надо начинать сразу же после выкопки урожая. Первым делом убираем мусор и все растительные остатки - корешки, ботву, сорные растения. Если здесь были обнаружены вредители, надо быстренько обработать землю соответствующими препаратами.

Единственная растительность, которая может выращиваться на месте картофеля - это сидераты. Они улучшают состав и структуру земли, улучшают ее минеральный баланс. Это хороший и доступный по средствам способ восстановить почву, не придется тратить деньги на покупку дорогих удобрений.