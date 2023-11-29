Запреты США, о которых могут не знать европейцы

В каждой стране есть свои правила и нормы, которые могут отличаться от тех, которые существуют в странах, откуда прибыли гости страны. При этом незнание законов и правил не избавляет от ответственности или конфуза, сообщает автор канала "Культурология" на платформе Дзен.

Что надо знать, отправляясь в Америку?

Запретные темы

Разговоры о деньгах в США считаются неприличными. Расспросы о зарплате, цене недавно купленной квартиры или машины, потраченной сумме на лечение или одежду могут вызвать у американцев негодование.

Такая тема не обсуждается не то, что с малознакомыми людьми, но и с друзьями и близкими. Не менее негативную реакцию могут вызвать разговоры на тему политики, сексуальной ориентации, религии.

Мусор

В США запрещено мусорить на улицах либо обочинах дорог. По магистрали следом за автомобилем может ехать полицейская машина, стражи порядка также способны наблюдать за трассой из скрытого пункта.

Даже выброшенная из окна авто салфетка чревата риском получить огромный штраф - как, к примеру, и фантик от конфеты.

Уважение к соседям

Американцы предстоящий ремонт стараются обсудить с соседями - для того, чтобы минимизировать последствия шума. А работы проводить таким образом, чтобы окружающим доставить минимум дискомфорта.

Шумная вечеринка может стать поводом для вызова полиции и обернуться множеством проблем.

Нарушение правил

Американцы соблюдают все уставы, правила, инструкции. Скажем, списывание в университете либо в школе неприемлемо и пресекается не только педагогами, но и одноклассниками-однокурсниками.

А написанный на заказ реферат вообще станет причиной серьёзного разбирательства как с тем, кто его покупает, так и с тем, кто пишет.