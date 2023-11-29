Фадеев обратился в полицию после заявлений Наргиз в рамках пранка Вована и Лексуса

Максим Фадеев возмущен словами Наргиз Закировой, произнесенными во время пранка в "Шоу Вована и Лексуса".

Артистка называла себя патриотом США, заявляла о намерении сжечь российский паспорт своего супруга, когда тот станет гражданином Узбекистана.

Продюсер убежден, что после таких слов Наргиз даже ее дяде нельзя гастролировать по РФ.

Слова Наргиз о том, что она хочет, чтобы ее имя было написано на ракетах, которыми будут бомбить Донецк, Фадеев назвал экстремизмом и призывом к массовым убийствам.