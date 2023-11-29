Опытный цветовод перечислил луковичные цветы, высаживать которые надо осенью

15:03 2023-11-29
Опытный цветовод перечислил луковичные цветы, высаживать которые надо осенью

Предлагаем подборку цветов, которые нужно посадить уже осенью. Это луковичные растения, которые будут радовать нас ранней весной.

Крокус надо высаживать с сентября по октябрь, рекомендуемая температура почвы - 6-10 тепла. Глубина посадки, как и интервал между растениями, должна составлять 6-7 см.

Гиацинт сажаем с августа по октябрь. Луковички надо заглублять на 15 см, соблюдаем расстояние между ними в 15 см.

Мускари надо посадить в октябре. Рекомендуемая глубина посадки - 3-7 см. Расстояние между цветами должно быть не меньше 5-7 см.

Нарцисс можно сажать в августе-октябре. В умеренном климате оптимальный срок - сентябрь. Почва должна быть прогрета до 8-10 градусов и держаться на таком уровне около двух недель. Посадочные лунки делаем глубиной в 3 высоты луковицы.

Тюльпаны сажаем с середины сентября по середину октября. Температура почвы должна быть меньше +15 градусов. Глубину выбираем 6-8 см, крупные луковицы можно закопать на 12-14 см. Между растениями держим расстояние в 8-10 см.

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