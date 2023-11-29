Почему услуги частных ветклиник обходятся намного дороже государственных

При этом в государственных клиниках те же услуги могут обойтись значительно дешевле. В неоднозначной ситуации разбирался корреспондент «Автопаруса».

По словам Елены Антоновны, сотрудницы Минской городской ветеринарной станции, стоимость услуг государственных клиник регламентируется государством. Есть официально установленный прейскурант, утвержденный руководством, который может периодически пересматриваться с учетом текущей рыночной конъюнктуры. Отклоняться от установленного порядка ценообразования государственные ветеринарные клиники не вправе.

Что касается частников, здесь ситуация иная. Жесткого регулирования ценообразования нет, поэтому стоимость услуг кардинально выше. Например, если в государственной клинике уретростомия кота обойдется в районе 200 рублей, то частники за аналогичную операцию просят по 500-600 рублей и даже больше. Ситуация осложняется тем, что данное лечение выполняется не во всех государственных клиниках: не везде есть необходимые условия и врачи соответствующего профиля.

Как пояснил корреспонденту «Автопаруса» врач одной их частных ветеринарных клиник города Минска Вадим Игнатьевич, высокие цены имеют свое экономическое обоснование. Во-первых, частным клиникам дороже обходится аренда помещений (многие государственные ветеринарные станции либо располагают собственным помещением, которое предоставлено государством, либо арендная плата минимальна). Во-вторых, материально-техническое оснащение в частных клиниках намного лучше: используется новое оборудование для УЗИ, рентгена, проведения других обследований и операций. Оно стоит немалых денег, также в крупную сумму обходится текущее обслуживание и ремонты. В-третьих, частные клиники даже внешне выглядят намного презентабельнее государственных (красивый современный ремонт, удобные мягкие стулья и диваны для посетителей, и т. п.). Поддержание помещений в эстетичном состоянии требует расходов, компенсировать которые приходится в том числе за счет повышения цен на ветеринарные услуги.

Важно и то, что некоторые услуги государственными клиниками не предоставляются в принципе, и получить их можно только у частника. Это может касаться не только диагностических или лечебных, но также косметических процедур. Отсутствие конкуренции позволяет частникам устанавливать высокие цены.

Вывод прост: частные ветеринарные клиники, хоть и берут немалые деньги за свои услуги (особенно по сравнению с государственными), но работают без нарушения действующего законодательства. Дороговизна объясняется высоким уровнем комфорта для посетителей и пациентов, расширенным перечнем предоставляемых услуг и отсутствием контроля за ценообразованием на законодательном уровне.