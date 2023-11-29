Ученые нашли связь между характером и деменцией

У позитивных экстравертов намного реже диагностируют деменцию, нежели у людей, которые склонны к негативным эмоциям. Но такая разница никак не связана с физическим повреждением мозга.

К такому выводу пришли американские ученые, сообщает Газета.ру.

Психологи в новом исследовании обнаружили, что от характеристик личности зависит на самом деле не риск деменции, а - шансы на ее обнаружение, - говорится в сообщении.

Эксперты проанализировали данные 8-ми исследований с участием свыше 44 тысяч человек. Из них у 1703 позже проявилась деменция.

Как оказалось, чем выше были баллы по отрицательным чертам (невротизм, негативный аффект) и ниже по положительным (добросовестность, экстраверсия, положительный аффект), тем выше был риск деменции.

И, наоборот, - высокие баллы по открытости опыту, доброжелательности, удовлетворенности жизнью демонстрировали меньший риск деменции.

По одной из версий ученых, некоторые черты личности могут способствовать повышению устойчивости к ущербу, причиняемому болезнью Альцгеймера. Например, более открытым и позитивным людям проще найти возможность справиться с умственными нарушениями.