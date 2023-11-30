Индианка вырастила волосы до 2 с половиной метров и ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса

16:23 2023-11-30
Индианка вырастила волосы до 2 с половиной метров и ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Смита Шривастава перестала их стричь в 14 лет. Свой выбор она объяснила традициями индийской культуры.

46-летняя Смита Шривастава из Индии за самые длинные волосы в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Газета.ру. По словам женщины, она перестала стричь волосы с 14 лет.

У богинь в индийской культуре традиционно были длинные волосы. К тому же в нашем обществе считается, что стричься неблагоприятно, — объяснила свой выбор индианка.

Смита рассказала, что свои волосы она моет дважды в неделю. Весь процесс, который включает мытье, сушку и укладку, у нее занимает около трех часов. Женщина заплетает локоны в косу либо делает пучок.

А когда Шривастава на улицу выходит с распущенными волосами, люди остаются под впечатлением от увиденного.

Люди ко мне подходят, трогают волосы и делают со мной селфи. Они спрашивают, каким шампунем я пользуюсь, — рассказала рекордсменка.

Наталья Гончарова
16:39

Наталья Гончарова

Собчак пребывает в ужасе от введенного запрета на ЛГБТ-сообщество в России

Собчак пребывает в ужасе от введенного запрета на ЛГБТ-сообщество в России

Ксения Собчак в рамках своего Телеграм-канала раскритиковала решение Верховного суда по ЛГБТ. Она убеждена, что оно приведет к увеличению числа желающих покинуть Россию.
Светлана Игнатьева
16:34

Светлана Игнатьева

У Ларисы Долиной возникли проблемы со строительством джаз-клуба в центре Москвы

У Ларисы Долиной возникли проблемы со строительством джаз-клуба в центре Москвы

Причина отсрочки сдачи объекта кроется в задержке с поставками материалов, но певица не торопит события.
Наталья Гончарова
16:23

Наталья Гончарова

Украинские артисты, продолжающие зарабатывать на России

Украинские артисты, продолжающие зарабатывать на России

В этом отношении особенно отличился Алексей Потапенко из "Потап и Настя Каменских". Продюсер Юрий Бардаш утверждает, что артист хочет вернуться на российскую сцену.
Храмова Оксана
16:09

Храмова Оксана

В чем секрет Эшима Охаси в Японии - самого экстремального моста в мире

В чем секрет Эшима Охаси в Японии - самого экстремального моста в мире

Эшима Охаси - это бетонное сооружение, возвышающееся над японским озером Накауми. Мост соединяет города Мацуэ и Сакаиминато. Он третий по величине в мире, но главная "фишка" не в этом.
Наталья Гончарова
16:08

Наталья Гончарова

Пельш сообщил, что в картине Брат-2 снимался бесплатно

Пельш сообщил, что в картине Брат-2 снимался бесплатно

Ведущий ТВ Валдис Пельш, сыгравший камео в фильме "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова, сообщил, что участвовал в проекте бесплатно.
Наталья Гончарова
15:49

Наталья Гончарова

Бритни Спирс поделилась снимком своего брата, который скрывается от общественности

Бритни Спирс поделилась снимком своего брата, который скрывается от общественности

Бритни Спирс выложила фотографию своего старшего брата Брайана в запрещенной в России соцсети.
article_image 12:07

Обувь с каблуками была впервые создала не для красавиц и балов

Модницы бы сильно удивились, если бы узнали: каблук не для них сделан!

article_image 12:04

«Кока-Кола» - Сейчас этот бренд считается одним из наиболее дорогостоящих в мире

Напитки продаются в двух сотнях государств, а 95% жителей планеты хоть раз слышали это слово.

article_image 11:58

Пупырка, прототип попита, которую так любят дети и взрослые

В конце 1950-х американец Альфред Филдинг и его шведский коллега по изобретательству Марк Шавенн решили сделать текстурированные обои из пластика, которые было бы легко мыть и очищать.