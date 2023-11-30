Индианка вырастила волосы до 2 с половиной метров и ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса

46-летняя Смита Шривастава из Индии за самые длинные волосы в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Газета.ру. По словам женщины, она перестала стричь волосы с 14 лет.

У богинь в индийской культуре традиционно были длинные волосы. К тому же в нашем обществе считается, что стричься неблагоприятно, — объяснила свой выбор индианка.

Смита рассказала, что свои волосы она моет дважды в неделю. Весь процесс, который включает мытье, сушку и укладку, у нее занимает около трех часов. Женщина заплетает локоны в косу либо делает пучок.

А когда Шривастава на улицу выходит с распущенными волосами, люди остаются под впечатлением от увиденного.