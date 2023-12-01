Как остановить хамство со стороны подростка?

02:18 2023-12-01
Как остановить хамство со стороны подростка?

По большому счету — никак. Пресекать это нужно было раньше, а если не получилось — остается набраться терпения и ждать, когда дитя преодолеет переходный возраст. Можно реагировать по ситуации, но с холодным разумом и без лишних эмоции.

В большинстве случаев подростковое хамство проходит за пару-тройку лет бесследно, если не считать съеденных нервов у родителей и педагогов.

Как рассказала корреспонденту «Автопаруса» знакомая мама двоих детей — 20-летнего Антона и 14-летней Инны, когда у сына начался переходный возраст, она ловила себя на пугающей мысли: «я ненавижу своего ребенка». Он все воспринимал в штыки, на малейшие замечания в ответ следовала грубость и откровенное хамство. Ребенок, который еще недавно был нежным, ласковым и послушным, за короткий срок превратился в откровенного маргинала с дурными замашками и омерзительным характером.

Пик этого кошмара пришелся на возраст 14-16 лет, когда родителям довелось не только регулярно выслушивать хамство от своего подросшего чада, но и пару раз чуять от него запах сигарет с алкоголем (при том, что в семье курящих и пьющих нет). А вот ближе к 17 годам ситуация стала выправляться так же быстро, как и когда-то портиться: парень начал меняться на глазах, в нем появилась рассудительность, он почти перестал воспринимать замечания в штыки, и в конечном итоге поступил в БГЭУ на престижный факультет, причем на бюджетное отделение. Примерно к 18-19 годам остатки подросткового нигилизма ушли, «как с белых яблонь дым».

Теперь нечто аналогичное женщина переживает с дочерью. Все идет как под копирку: еще недавно домашняя и добрая девочка стала грубой, невоспитанной, начала непонятно одеваться и бросаться жаргонными словечками, полностью игнорируя даже малейшие просьбы родителей. Однако опыт, полученный при воспитании старшего сына, научил иначе реагировать на откровенное хамство и прочие подростковые выходки, а также беречь собственные нервы. Как говорится — сейчас уже ничего не изменишь и нужно просто ждать, аккуратно корректируя ситуацию и не провоцируя ребенка на еще более серьезные конфликты.

Важно понимать, что подростковое хамство, хоть и выглядит безобразно, и вызывает бурю негативных эмоций у родителей — не самый плохой вариант развития событий. Хуже, если ребенок начинает прогуливать школу, уходить из дома без предупреждения и не отвечает на звонки, бросает занятия в спортивной или иной секции, начинает пробовать сигареты, алкоголь и другие «запретные плоды». По крайней мере, хамство со временем пройдет и забудется, а последствия непродуманных действий могут иметь самые негативные последствия.

Отучить подростка от хамства? Не выйдет. Проще подождать, пока «перебесится» и все пройдет само. С этим согласны многие и родители, и педагоги. Это подтверждает и сама жизнь.

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