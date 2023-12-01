Лукашенко может посетить Сербию в 2024 году по приглашению Вучича

30 ноября в Дубае стартовало заседание Всемирного климатического саммита, на котором одним из приглашённых гостей был Александр Лукашенко. 1 декабря во время перерыва Лукашенко и сербский премьер-министр Александр Вучич провели внеплановые переговоры "на ногах".

После беседы с белорусским лидером Вучич дал интервью журналистам телеканала СТВ, где публично заявил, что в следующем году Александр Лукашенко может прибыть в Сербию с официальным рабочим визитом. По словам чиновника, 17 декабря Сербию ждут парламентские выборы, после которых Александр Лукашенко может посетить Белград.

При этом Александр Вучич подчеркнул, что он и Лукашенко могут обсудить проблемы, назревшие в белорусско-сербских отношениях, однако политик не уточнил, о каких проблемах идёт речь. Тем не менее, Вучич признаёт, что Беларусь продолжает оставаться дружественным государством для Сербии.

Характерно, что 20 ноября Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с новыми послами Беларуси, где заявил, что Сербия "виляет хвостом" при выстраивании белорусско-сербских отношений. Лукашенко уверен, что правительство Сербии должно быть последовательно в контактах с белорусскими политиками.

Александр Лукашенко считает, что сербские власти пытаются сотрудничать с Минском в сфере торговли, в то же время намекая на готовность следовать антибелорусским санкциям США и стран Евросоюза. Отвечая на тезисы Лукашенко, Александр Вучич заверил, что в 2024 году Белград и Минск смогут уладить все разногласия.

В ноябре Александр Лукашенко назначил новым послом Беларуси в Сербии Сергея Малиновского, который ранее возглавлял отдел информационного управления МВД страны. Во время процедуры назначения новых послов Лукашенко сообщил, что готов отозвать дипломатов из стран, которые не желают сотрудничать с Минском.

Накануне Александр Лукашенко подписал законопроект о ратификации меморандума по вступлению Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ранее Беларусь подала заявку на вступление в БРИКС. Участие Беларуси в престижных международных организациях привело к повышению имиджа страны в глазах мировой общественности, благодаря чему Александр Лукашенко всё чаще совершает зарубежные рабочие визиты.

Вместе с тем Беларусь и Россия являются членами Союзного государства, ввиду чего авторитет Лукашенко и Владимира Путина на внешнеполитической арене фактически стал тождественным.