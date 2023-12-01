Используем только натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

18:55 2023-12-01
Используем только натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

Гортензия очень восприимчива к подкормкам и хорошо отзывается на них. Не обязательно покупать удобрения, можно приготовить их дома.

Кефир помогает гортензиям быстро расти. Поливаем куст обычной водой, выливаем где-то два литра. Потом берем два литра кефира и размешиваем их в 10 л воды. Поливаем растения в корневую зону.

Лимонная кислота или яблочный уксус помогают закислить почву, на ней цветы чувствуют себя отлично. 20 г уксуса размешиваем в 10 л воды, можно также взять большую ложку лимонки и смешать с 5 литрами воды. Делаем такие поливы каждые две недели.

Хлебные корочки - то, что нужно для полноценного развития растения и бурного цветения в будущем. Заливаем их водой, чтобы она была чуть-чуть выше по уровню. Лучше взять теплую жидкость. Когда корки забродят, процеживаем раствор и поливаем гортензию.

Марганцевый раствор убивает вредные бактерии в земле, делает побеги крепкими и выносливыми, цветоносы - пышными, стебли - гибкими. Марганцовка содержит много калия. Именно он отвечает за все перечисленные характеристики. Делаем слабый розовый раствор и поливаем 4 раза в сезон. Каждому кусту даем по ведру жидкости, но сначала увлажняем землю чистой водой.

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