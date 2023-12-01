Лилии будут ярко и долго цвести, если разобраться с подкормками и сроками внесения

19:09 2023-12-01
Лилии будут ярко и долго цвести, если разобраться с подкормками и сроками внесения

Лилия может цвести очень красочно и пышно, но иногда появляются лишь одиночные мелкие цветки, все дело в подкормке.

Первый раз удобряем лилии в первых днях июля. Им в это время не хватает азота.

Готовим такой состав: на 10 л воды добавляем 30 г мочевины, и столько же селитры аммиачной.

Размешиваем хорошенько и поливаем цветы. Перед этим проливаем почву чистой водой.

Это поможет избежать ожогов корней и разрушения луковиц. После такого удобрения лилии будут активно расти.

Когда пройдет полторы недели, удобряем лилии еще раз. Теперь даем древесную золу.

Ее нужно рассыпать под кустами и хорошо пролить водой после этого.

Вместо золы берем комплексное удобрение с фосфором, магнием, азотом.

Такая подкормка нужна для завязывания цветочных бутонов.

Вместо комплексного минерального состава можно применить коровяк с золой в виде слабого раствора.

Во время цветения рекомендуется дать раствор нитрофоски под корень. В 10 л воды вносим большую ложку вещества.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
18:55

Храмова Оксана

Используем только натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

Используем только натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

Гортензия очень восприимчива к подкормкам и хорошо отзывается на них. Не обязательно покупать удобрения, можно приготовить их дома.
Храмова Оксана
18:42

Храмова Оксана

Крупный чеснок будет расти, если соблюдать основные требования к уходу

Крупный чеснок будет расти, если соблюдать основные требования к уходу

Чтобы вырастить чеснок с крупными и здоровыми головками, нужно помнить о важных моментах ухода.
Андрей Ткачёв
18:42

Андрей Ткачёв

Economist: США замедлят выделение военной помощи Украине

Economist: США замедлят выделение военной помощи Украине

Журналисты The Economist считают, что американская военная помощь Киеву будет стремительно сокращаться.
Храмова Оксана
18:29

Храмова Оксана

Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки тепличных огурцов

Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки тепличных огурцов

Полная схема подкормок огурцов в теплице поможет не забыть о важных моментах ухода и получить богатый урожай.
Храмова Оксана
18:11

Храмова Оксана

Лучшие подкормки роз в июне, когда начинается период цветения

Лучшие подкормки роз в июне, когда начинается период цветения

Когда розы начинают распускаться, хочется увидеть роскошное, долгое цветение. Подкормка придаст цветам силы , чтобы они показали себя во всей красе.
Храмова Оксана
17:59

Храмова Оксана

Для защиты сада хороши все подручные средства: используем мед, кефир, соль, сахар

Для защиты сада хороши все подручные средства: используем мед, кефир, соль, сахар

Уберечь сад от вредителей помогает не только сильная химия. Можно использовать продукты, которые есть у каждой хозяйки.
article_image 18:24

У европейцев сложилось ошибочное впечатление, что гейши являются женщинами легкого поведения, одетыми в старомодную японскую одежду

На самом деле у неё другие обязанности, для осуществления которых необходимо обладать многими знаниями и умениями.

article_image 18:21

"Они" Смесь быка, тигра демона

Прячущийся в укрытиях злой дух, способный обманывать человеческое зрение, употребляет людей в пищу. В аду выполняют функцию охраны врат преисподней.

article_image 18:17

В последние годы количество человек в кланах якудза упало до незначительного показателя – 18 тысяч человек

Силовые органы Японии активно борются с кланами, однако на жесткую открытую конфронтацию все же пока не решаются.