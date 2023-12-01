Лилии будут ярко и долго цвести, если разобраться с подкормками и сроками внесения

Первый раз удобряем лилии в первых днях июля. Им в это время не хватает азота.
Готовим такой состав: на 10 л воды добавляем 30 г мочевины, и столько же селитры аммиачной.
Размешиваем хорошенько и поливаем цветы. Перед этим проливаем почву чистой водой.
Это поможет избежать ожогов корней и разрушения луковиц. После такого удобрения лилии будут активно расти.
Когда пройдет полторы недели, удобряем лилии еще раз. Теперь даем древесную золу.
Ее нужно рассыпать под кустами и хорошо пролить водой после этого.
Вместо золы берем комплексное удобрение с фосфором, магнием, азотом.
Такая подкормка нужна для завязывания цветочных бутонов.
Вместо комплексного минерального состава можно применить коровяк с золой в виде слабого раствора.
Во время цветения рекомендуется дать раствор нитрофоски под корень. В 10 л воды вносим большую ложку вещества.
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