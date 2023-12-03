В Могилеве заработали новогодние ярмарки

13:09 2023-12-03
В Могилеве заработали новогодние ярмарки

Корреспондент «Автопаруса» поинтересовался режимом работы, ценами и ассортиментом.

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Хотя до одного из главных праздников еще почти целый месяц, подготовку к его встрече можно начать уже сейчас. И при этом сделать нужные покупки, не выезжая за пределы собственного микрорайона.

Власти Могилева определили в городе сразу пять площадок для новогодних ярмарок. Все они прописались возле крупных торговых центров — так, чтобы добираться до них было удобно.

Как уточнили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома, ярмарки будут работать ежедневно: с девяти-десяти утра и до семи часов вечера.

 

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...Площадь ТЦ «ПерекрестОК» по улице Космонавтов пока еще — в начале процесса превращения в сказочный предновогодний «городок». Продавцы только раскладывают свои товары, но покупатели уже спешат прицениться.

Елочные игрушки, гирлянды, различная мишура, сувениры, носки и варежки, шкатулки и копилки — выбрать сразу можно практически все для украшения дома или подарка родным и близким.

В фаворитах ассортимента, конечно, дракон — символ наступающего года. Он запечатлен на кухонных полотенцах, кружках-тарелках. И просто в виде милых сувениров, которые стоят от 12-ти рублей и дороже.

 

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Женщина средних лет решила прицениться к теплым носкам с новогодними мотивами. Пара вязаных или из искусственного меха носков стоит 15 рублей и столько же — теплые варежки.

Новогодние колпаки — от 3 рублей, а картонные маски вообще можно купить даже меньше, чем за рубль! Дождик – от 4 рублей за полтора метра, светящиеся гирлянды — от 20 рублей.

Продавец Артем признался, что пока трудно сказать, какие именно товары пользуются наибольшим спросом. Но пару наборов игрушек по 25 рублей он успел продать за первый час после открытия павильона.

 

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Все шары – серого цвета. Сейчас модно украшать елку игрушками единой формы и колорита, - уточнил продавец.

На ярмарке в микрозоне также установили и начали украшать и елку — искусственную.

А всего в Могилеве планируется установить 27 новогодних елок. Главная из них, как всегда, украсит площадь Ленина, а огни на ней зажгутся 15 декабря.

С этого же дня стартует и череда новогодних гуляний: ожидается, что они продлятся до середины января 2024 года, а всего пройдет более двухсот уличных концертов, спортивных мероприятий, конкурсов, акций, флешмобов и так далее.

 

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