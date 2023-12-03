В Могилеве заработали новогодние ярмарки

Хотя до одного из главных праздников еще почти целый месяц, подготовку к его встрече можно начать уже сейчас. И при этом сделать нужные покупки, не выезжая за пределы собственного микрорайона.

Власти Могилева определили в городе сразу пять площадок для новогодних ярмарок. Все они прописались возле крупных торговых центров — так, чтобы добираться до них было удобно.

Как уточнили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома, ярмарки будут работать ежедневно: с девяти-десяти утра и до семи часов вечера.