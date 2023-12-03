В Могилеве заработали новогодние ярмарки

Хотя до одного из главных праздников еще почти целый месяц, подготовку к его встрече можно начать уже сейчас. И при этом сделать нужные покупки, не выезжая за пределы собственного микрорайона.
Власти Могилева определили в городе сразу пять площадок для новогодних ярмарок. Все они прописались возле крупных торговых центров — так, чтобы добираться до них было удобно.
Как уточнили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома, ярмарки будут работать ежедневно: с девяти-десяти утра и до семи часов вечера.
...Площадь ТЦ «ПерекрестОК» по улице Космонавтов пока еще — в начале процесса превращения в сказочный предновогодний «городок». Продавцы только раскладывают свои товары, но покупатели уже спешат прицениться.
Елочные игрушки, гирлянды, различная мишура, сувениры, носки и варежки, шкатулки и копилки — выбрать сразу можно практически все для украшения дома или подарка родным и близким.
В фаворитах ассортимента, конечно, дракон — символ наступающего года. Он запечатлен на кухонных полотенцах, кружках-тарелках. И просто в виде милых сувениров, которые стоят от 12-ти рублей и дороже.
Женщина средних лет решила прицениться к теплым носкам с новогодними мотивами. Пара вязаных или из искусственного меха носков стоит 15 рублей и столько же — теплые варежки.
Новогодние колпаки — от 3 рублей, а картонные маски вообще можно купить даже меньше, чем за рубль! Дождик – от 4 рублей за полтора метра, светящиеся гирлянды — от 20 рублей.
Продавец Артем признался, что пока трудно сказать, какие именно товары пользуются наибольшим спросом. Но пару наборов игрушек по 25 рублей он успел продать за первый час после открытия павильона.
Все шары – серого цвета. Сейчас модно украшать елку игрушками единой формы и колорита, - уточнил продавец.
На ярмарке в микрозоне также установили и начали украшать и елку — искусственную.
А всего в Могилеве планируется установить 27 новогодних елок. Главная из них, как всегда, украсит площадь Ленина, а огни на ней зажгутся 15 декабря.
С этого же дня стартует и череда новогодних гуляний: ожидается, что они продлятся до середины января 2024 года, а всего пройдет более двухсот уличных концертов, спортивных мероприятий, конкурсов, акций, флешмобов и так далее.