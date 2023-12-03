Лукашенко посетит Пекин 3-4 декабря для переговоров с Си Цзиньпином

15:21 2023-12-03
Лукашенко посетит Пекин 3-4 декабря для переговоров с Си Цзиньпином

Александр Лукашенко посетит Китай с рабочим визитом, проведя переговоры с Си Цзиньпином.

В воскресенье, 3 декабря, стало известно, что Александр Лукашенко прибудет в Пекин с официальным визитом для переговоров с китайским национальным лидером Си Цзиньпином. Ожидается, что Лукашенко будет находиться в КНР с 3 по 4 декабря. В ходе переговоров Александр Лукашенко и господин Си намерены обсудить торговые отношения между двумя странами.

Также Лукашенко и Си Цзиньпин планируют уделить внимание вопросам взаимных инвестиций и белорусско-китайского взаимодействия на мировой политической арене. Кроме того, лидеры двух государств поучаствуют в общественных и гуманитарных мероприятиях, о характере которых в настоящий момент не сообщается.

Александр Лукашенко уже посещал Китай в 2023 году, прилетев в Пекин с визитом 28 февраля и пробыв в КНР до 2 марта. В тот раз правительственный борт Лукашенко сел в пекинском аэропорту, а для передвижения белорусского лидера подали автомобиль Hongqi китайского производства.

Вице-премьер Беларуси Николай Снопков утверждает, что предыдущий визит Александра Лукашенко в Пекин был крайне продуктивным, поскольку соглашения, достигнутые между белорусским лидером и Си Цзиньпином, имели общий экономический эффект в более чем 3,5 миллиарда долларов.

Снопков также сообщал, что за 2022 год товарооборот между Беларусью и КНР превысил 5,8 миллиардов долларов, что является абсолютным рекордом. Параллельно с этим Китай активно наращивает импорт белорусской сельскохозяйственной продукции, в том числе калийных удобрений.

Примечательно, что Лукашенко полетит в Китай из Объединённых Арабских Эмиратов. Там президент Беларуси посещал Дубай для участия во Всемирном саммите по борьбе с климатическими изменениями. Выступая с речью на трибунах саммита, Александр Лукашенко публично заявил, что ключевым фактором изменения климата являются военные конфликты.

Лукашенко отметил, что ведущие страны мира тратят на войны триллионы долларов, однако эти деньги можно направить на борьбу с климатическими изменениями. Также президент напомнил, что сейчас двадцать экономически развитых государств ответственны за 80% вредных выбросов.

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