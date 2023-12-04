Где в Беларуси есть свой Стоунхендж и о чем он рассказывает потомкам

Более сотни необычных камней, которые могут многое «рассказать» о наших предках, обнаружены в Быховском районе. Многие из них нашел лично директор Быховского районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян.
По словам эксперта, в изучении культовых каменных изваяний пока много белых пятен. Но известно, что внимание на них в 1898-м году обратил еще известный краевед и историк Евдоким Романов, который увидел изваяние в виде креста возле деревни Трилесино Быховского уезда.
Позже о нем упоминали также другие краеведы. Сегодня от того камня осталась только часть, которая представлена в экспозиции местного краеведческого музея. Посетители также могут увидеть там и каменный крест 18-го столетия, найденный у деревни Гута.
Кто и зачем обрабатывал камни в виде креста? Каким целям они служили? Историки продолжают искать ответы на эти вопросы. Но очевидно, что потребность в них у наших предков была довольно высока.
Только на погостах, полях, лесах Быховщины были обнаружены более сотни каменных изваяний самой разной величины. А около деревни Восточной, к примеру, был обнаружен своего рода местный "каменный некрополь", при этом кресты были из красного или бордового гранита.
В деревне Кучин на огромном валуне отчетливо видны рисунки: крест в круге, рельефная фигура. Когда и кому был установлен этот памятник? Даже старожилы этого не знают!
А вот в Ямном про свой каменный исполин (под 3 метра высотой) сложили легенду, и не одну. Главная из них гласит, будто камень «вырос» на том месте, где в свое время стояла церковь. Более того – данный факт дал названием всему урочищу, которое назвали Церковищем.
Из поколения в поколения передавалась притча, будто однажды сельчане в один не очень прекрасный день увидели, что еще недавно стоящий храм исчез, а на его месте образовалось болото, из глубин которого доносился колокольный звон.
Камни на кладбище возле села Глухи легендами не обросли. Но примечательны тем, что изготовлены из материала, совершенно не характерного для быховской земли. Один крест сделан из черного (похожего на шунгит) камня, еще два - из песчаника, причем по форме напоминают сталактиты.
А в деревне Вьюн надмогильные камни напоминают… жернова. Это – большая редкость и загадка. Непонятно даже, почему два из них установлены горизонтально, а третий – вертикально.
По одной из версий, их могли установить на могилах мельников. Жижиян рассчитывает нанести все найденные камни на карту района, а потом создать такой же аналог уже в областном масштабе.
С тем, чтобы желающие могли увидеть их своими глазами. А возможно, что и – подпитаться от них энергией, которую таким камням приписывали издревле.
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