Где в Беларуси есть свой Стоунхендж и о чем он рассказывает потомкам

Более сотни необычных камней, которые могут многое «рассказать» о наших предках, обнаружены в Быховском районе. Многие из них нашел лично директор Быховского районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян.

По словам эксперта, в изучении культовых каменных изваяний пока много белых пятен. Но известно, что внимание на них в 1898-м году обратил еще известный краевед и историк Евдоким Романов, который увидел изваяние в виде креста возле деревни Трилесино Быховского уезда.

Позже о нем упоминали также другие краеведы. Сегодня от того камня осталась только часть, которая представлена в экспозиции местного краеведческого музея. Посетители также могут увидеть там и каменный крест 18-го столетия, найденный у деревни Гута.

Кто и зачем обрабатывал камни в виде креста? Каким целям они служили? Историки продолжают искать ответы на эти вопросы. Но очевидно, что потребность в них у наших предков была довольно высока.

Только на погостах, полях, лесах Быховщины были обнаружены более сотни каменных изваяний самой разной величины. А около деревни Восточной, к примеру, был обнаружен своего рода местный "каменный некрополь", при этом кресты были из красного или бордового гранита.

В деревне Кучин на огромном валуне отчетливо видны рисунки: крест в круге, рельефная фигура. Когда и кому был установлен этот памятник? Даже старожилы этого не знают!

А вот в Ямном про свой каменный исполин (под 3 метра высотой) сложили легенду, и не одну. Главная из них гласит, будто камень «вырос» на том месте, где в свое время стояла церковь. Более того – данный факт дал названием всему урочищу, которое назвали Церковищем.

Из поколения в поколения передавалась притча, будто однажды сельчане в один не очень прекрасный день увидели, что еще недавно стоящий храм исчез, а на его месте образовалось болото, из глубин которого доносился колокольный звон.