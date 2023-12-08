Индийская стюардесса стала героем, сумев спасти жизни почти четыремстам пассажирам ценой своей гибели

Американской самолет Pan American 5-го сентября 1986-го года выполнял рейс из индийского Бомбея в американский Нью-Йорк. При промежуточной посадке в Пакистане в салон ворвались 4 вооруженных радикальных исламистских боевика.

Террористы намеревались угнать борт, чтобы атаковать им город в Израиле.

На борту в этот момент была 22-летняя стюардесса Нирджа. Еще в 16 лет она проявила себя, как модель и успела поработать с известными брендами. Но в 21 год родители по традиционной в Индии договоренности выдали Нирджу замуж, и она отправилась к супругу в Катар.

Однако брак оказался недолгим: жених оказался недоволен приданым и возвратил невесту родителям. И тогда она решила пойти в стюардессы.

Когда самолет был захвачен террористами, старший бортпроводник сумела передать сообщение пилотам, что помогло спасти множество жизней. Пилоты и бортинженер смогли выпрыгнуть из кабины и сбежать. Самолет, разумеется, без них взлететь не мог.

Старшей в экипаже по званию осталась Нирджа, и ответственность за пассажиров взяла на себя.

Террористы держали пассажиров под прицелами автоматов почти двадцать часов. Разъяренные неудачей, они решили их убивать. И первыми погибли те, которые признались, что они - американцы. Бандиты, чтобы выявить оставшихся граждан США, приказали девушке собрать все паспорта.

Стюардесса и ее подчиненные незаметно спрятали 19 паспортов американцев, тем самым спасли людей от неизменной гибели.

Вскоре в салоне погас свет. Бандиты запаниковали, устроили беспорядочную стрельбу. Нирджа в хаосе вместе с другими бортпроводниками смогла открыть двери, и аккурат в этот момент начался штурм лайнера пакистанской армией.