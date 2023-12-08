Индийская стюардесса стала героем, сумев спасти жизни почти четыремстам пассажирам ценой своей гибели

Американской самолет Pan American 5-го сентября 1986-го года выполнял рейс из индийского Бомбея в американский Нью-Йорк. При промежуточной посадке в Пакистане в салон ворвались 4 вооруженных радикальных исламистских боевика.
Террористы намеревались угнать борт, чтобы атаковать им город в Израиле.
На борту в этот момент была 22-летняя стюардесса Нирджа. Еще в 16 лет она проявила себя, как модель и успела поработать с известными брендами. Но в 21 год родители по традиционной в Индии договоренности выдали Нирджу замуж, и она отправилась к супругу в Катар.
Однако брак оказался недолгим: жених оказался недоволен приданым и возвратил невесту родителям. И тогда она решила пойти в стюардессы.
Когда самолет был захвачен террористами, старший бортпроводник сумела передать сообщение пилотам, что помогло спасти множество жизней. Пилоты и бортинженер смогли выпрыгнуть из кабины и сбежать. Самолет, разумеется, без них взлететь не мог.
Старшей в экипаже по званию осталась Нирджа, и ответственность за пассажиров взяла на себя.
Террористы держали пассажиров под прицелами автоматов почти двадцать часов. Разъяренные неудачей, они решили их убивать. И первыми погибли те, которые признались, что они - американцы. Бандиты, чтобы выявить оставшихся граждан США, приказали девушке собрать все паспорта.
Стюардесса и ее подчиненные незаметно спрятали 19 паспортов американцев, тем самым спасли людей от неизменной гибели.
Вскоре в салоне погас свет. Бандиты запаниковали, устроили беспорядочную стрельбу. Нирджа в хаосе вместе с другими бортпроводниками смогла открыть двери, и аккурат в этот момент начался штурм лайнера пакистанской армией.
Девушка тоже могла покинуть самолет. Но, зная, что на борту остаются люди, продолжила их спасать. Увидев спрятавшихся под сиденьями трех детей, она их повела к выходу.
Заметив это, один из захватчиков открыл стрельбу. Стюардесса закрыла собой детей от пуль, и это спасло их жизни.
Ее саму спасти не удалось: девушка скончалась по пути в клинику города Карачи, не дожив до 23-го дня своего рождения буквально 2 дня.
Всего в этой страшной перестрелке погибли 43 человека, еще 120 были ранены.
Один из выживших тогда мальчиков стал главным пилотом - в память о своей спасительнице. О ней также рассказал фильм «Нирджа», который вышел на экраны в 2016 году.
Нирджу Бханот посмертно удостоили ордена «Ашока Чакра» - это наивысшая награда Индии за подвиг в мирное время. Смелой стюардессе на сайте Pan American посвящена специальная страница.
Ее родители получили солидную компенсацию и страховые выплаты от компании, и учредили благотворительный фонд имени своей дочери.
В честь Нирджи называют школы, общежития университетов. В память о девушке «Почта Индии» в 2004-м издала также почтовую марку.
Террористов приговорили к смертной казни, потом ее заменили на пожизненное. Одного представителя банды доставили в США, где его осудили на 160 лет заключения. Остальные остались в Пакистане и бежали из тюрьмы в 2008 году.