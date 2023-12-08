В старину на Руси детей закатывали в тесто и чертили по телу палочками

18:05 2023-12-08
В старину на Руси детей закатывали в тесто и чертили по телу палочками

Необычные методы лечения младенцев сто с лишним лет назад сегодняшних мам страшно шокируют.

Народные методы лечения передаются из поколения в поколение. Тем не менее, методы лечения, которыми пользовались сто-сто пятьдесят лет назад, сегодня мамы не рискнули бы использовать. Более того, были бы страшно шокированы.

О каких способах борьбы с хворями у детей идет речь? Многие подборки лечения малышей на дому составил русский этнограф Георгий Науменко в книге «Этнография детства. Русская семья». Ученый сумел записать рассказы крестьянок, которые жили на стыке 19-20 веков.

В частности, Любовь Жукова из Краснодарского края рассказала: чтобы ребенок после рождения не выгибался, нужно насыпать в тряпочку древесную золу. И при купании этот узелок положить малышу под самую шейку.

А потом развязать. Любовь утверждала, что внутри будет не только зола, но и "полный комочек волосу". После такого лечения новорожденный будет спать спокойно.

Ее землячка Елена Рыкова заявила, что первая болезнь младенца - плеснявки. "Язычок у него покрыт тогда белым налетом", грудь "сосать не могет". В таком случае, поделилась, надо вытереть ребенку слюнки... своим волосом. После чего якобы хворь исчезает.

Ирина Мартынова из Архангельской области рассказала, что "щетинку" (когда малыш не спит и изгибается) устранять надо... с помощью теста. Кроху распарить в бане, размотать по телу тесто, потом смыть водой.

И утверждала: в тесте останется валик "настоящей шерсти" - как "у свиненка". Это тесто нужно было скормить собакам.

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Вера Чупрова из Коми при появлении у детей прелости брала прослойку между стволом и корой березы или ивы. Нарезала на кусочки и сушила. Потом измельчала в порошок и сыпала в те места, где y ребенка подпревает.

А при зуде кожи в Коми матери делали микс из соли, крапивы и яичного желтка, потом в течение трех дней смазывали больные места. Еще вариант: протирание составом, полученным из заваренного стаканом крутого кипятка стакана берёзовых почек.

Если были покраснения, звали повитух. Женщины из сел Архангельска очерчивали палочкой вокруг пятна, наговаривали водичку, протирали кожу. И она больше не воспалялась!

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